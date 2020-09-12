Скандал по мотивам ужасов: Под Челябинском строят школу у скотомогильника

В Челябинской области разгорается скандал вокруг строительства новой школы. Учебное заведение начали возводить в охранной зоне скотомогильника, где десятилетиями закапывали тела больных животных. При этом власти заявили, что все работы согласованы. Тревогу забили родители школьников, сейчас в истории разбирается прокуратура.

По проекту, школу должны были сдать к лету следующего года. Но теперь, похоже, стройку могут заморозить. И все местные школьники будут продолжать учиться в две смены в старом здании — последний урок там сейчас заканчивается в семь вечера.

Корреспондент Кирилл Поляков рассказал о том, кто разрешил строительство на опасной территории. Подробнее смотрите в видеосюжете.