Скандал по мотивам ужасов: Под Челябинском строят школу у скотомогильника
Родители обучающихся забили тревогу, хотя власти региона заявили, что все работы согласованы. Теперь в ситуации разбирается прокуратура.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
В Челябинской области разгорается скандал вокруг строительства новой школы. Учебное заведение начали возводить в охранной зоне скотомогильника, где десятилетиями закапывали тела больных животных. При этом власти заявили, что все работы согласованы. Тревогу забили родители школьников, сейчас в истории разбирается прокуратура.
По проекту, школу должны были сдать к лету следующего года. Но теперь, похоже, стройку могут заморозить. И все местные школьники будут продолжать учиться в две смены в старом здании — последний урок там сейчас заканчивается в семь вечера.
Корреспондент Кирилл Поляков рассказал о том, кто разрешил строительство на опасной территории. Подробнее смотрите в видеосюжете.
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