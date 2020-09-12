Скандал по мотивам ужасов: Под Челябинском строят школу у скотомогильника

Эфирная новость 8

Родители обучающихся забили тревогу, хотя власти региона заявили, что все работы согласованы. Теперь в ситуации разбирается прокуратура.

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

В Челябинской области разгорается скандал вокруг строительства новой школы. Учебное заведение начали возводить в охранной зоне скотомогильника, где десятилетиями закапывали тела больных животных. При этом власти заявили, что все работы согласованы. Тревогу забили родители школьников, сейчас в истории разбирается прокуратура.

По проекту, школу должны были сдать к лету следующего года. Но теперь, похоже, стройку могут заморозить. И все местные школьники будут продолжать учиться в две смены в старом здании — последний урок там сейчас заканчивается в семь вечера.

Корреспондент Кирилл Поляков рассказал о том, кто разрешил строительство на опасной территории. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:50
Скандал по мотивам ужасов: Под Челябинском строят школу у скотомогильника
3:31
Стоит ли ждать свадьбы Авербуха и Арзамасовой — мнение таролога
3:11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
2:50
«Попахивает злорадством»: Шишкова отреагировала на расставание Тимати и Решетовой
2:29
Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию вокруг Ирана — видео
1:56
ФСБ проверяет высказывания Артемия Лебедева о монументе «Родина-мать зовет!»

Сейчас читают

Александров день: что можно и нельзя делать 12 сентября
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок