Порвал грелки и протащил самолет: россиянин установил рекорд страны

В аэропорту «Казань» в пятницу установлен очередной рекорд России в трак-пуле. Лидер Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян, известный среди спортсменов по прозвищу «Халк», протащил на тросе шестнадцатитонный самолет на 35 метров за полторы минуты. Видео с места событий появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Я готовился к этому номеру с самолетом почти два года», — признался тяжелоатлет.

Поставить рекорд мешал встречный ветер — его скорость составляла около 10-13 метров в секунду. Но казалось, что для «Халка» это вовсе не проблема. Пока спортсмен вел за собой самолет, который будто бы ничего не весил, он умудрится надуть три трехлитровые медицинские грелки до такого состояния, что они лопнули.

Трюки по отдельности являются очень сложными. Агаджанян стал первым, кто выполнил эти две задачи одновременно. Кроме того, экстремал перетягивал самолет без специальных приспособлений. До него в России этого не делал никто.

«Ощущения невероятные. Это мероприятие для меня неординарное. Номер очень сложный, еще и погодные условия сегодня были против меня», — признался русский «Халк».

В будущем спортсмен планирует побить рекорд Владимира Турчинского по разрыванию грелок силой собственных легких, тем самым почтив его память. Мероприятие состоится 20 сентября в городе Дзержинском Московской области.

Рекорд Агаджаняна был установлен на празднике, посвященном празднованию столетия ТАССР, а также в поддержку Международного аэропорта «Казань», который в этом году официально подтвердил статус «четыре звезды» по версии Skytrax.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге пианист установил рекорд, устроив 42-часовую импровизацию.