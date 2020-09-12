Дочь певицы Веры Брежневой — модель и актриса Соня Киперман в своем аккаунте в Instagram похвасталась шикарной фигурой. 19-летняя девушка разместила откровенное фото, на котором позирует, лежа в темно-коричневом бикини. Как пишут Дни.ру, Фолловеры не раз отмечали, что девушка по красоте пошла в свою звездную маму.

«На земле богинь», — написала Соня Киперман в подписи к посту.

Instagram @sonyaxkiperman

Постоянно растущая армия поклонников дочери Веры Брежневой оценила ее очередной снимок. Многочисленные яркие и откровенные комментарии пользователей на разных языках говорят сами за себя.

«Какие красивые бедра!»

«Услада для глаз»;

«Реально нереальная!»

«Невероятная! Огонь!»

«Вау, очень красиво!» — отмечают подписчики Сони Киперман.

Соня Киперман родилась 30 марта 2001 года в семье экс-солистки «ВИА Гра» Веры Брежневой и ее возлюбленного Виталия Войченко. Отношения пары были недолгими, и вскоре отчимом девочки стал украинский бизнесмен Михаил Киперман. Мужчина удочерил будущую модель и дал ей свою фамилию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брежнева пожаловалась на проблемы со здоровьем.