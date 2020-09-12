«Огонь!» — дочь Веры Брежневой в бикини вообразила себя на «земле богинь»

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Василий Заика
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Модель Соня Киперман выложила в сеть откровенное фото в купальнике.

Фото, видео: Instagram @sonyaxkiperman

Дочь певицы Веры Брежневой — модель и актриса Соня Киперман в своем аккаунте в Instagram похвасталась шикарной фигурой. 19-летняя девушка разместила откровенное фото, на котором позирует, лежа в темно-коричневом бикини. Как пишут Дни.ру,  Фолловеры не раз отмечали, что девушка по красоте пошла в свою звездную маму. 

«На земле богинь», — написала Соня Киперман в подписи к посту. 

Instagram @sonyaxkiperman

Постоянно растущая армия поклонников дочери Веры Брежневой оценила ее очередной снимок. Многочисленные яркие и откровенные комментарии пользователей на разных языках говорят сами за себя.

«Какие красивые бедра!»

«Услада для глаз»;

«Реально нереальная!»

«Невероятная! Огонь!»

«Вау, очень красиво!» — отмечают подписчики Сони Киперман.

Соня Киперман родилась 30 марта 2001 года в семье экс-солистки «ВИА Гра» Веры Брежневой и ее возлюбленного Виталия Войченко. Отношения пары были недолгими, и вскоре отчимом девочки стал украинский бизнесмен Михаил Киперман. Мужчина удочерил будущую модель и дал ей свою фамилию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брежнева пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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