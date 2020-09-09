«Чувствую себя отвратительно»: Брежнева пожаловалась на проблемы со здоровьем
Артистка подозревает, что заболела коронавирусом.
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Фото, видео: Instagram @ververa
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева после нескольких дней активного труда почувствовала сильное недомогание. Артистка всерьез обеспокоена, что подхватила COVID-19, сообщает 7дней.ру.
«Я чего-то разболелась, второй день не могу собрать себя. Чувствую себя отвратительно», — передает слова певицы издание.
Брежнева уже сделала тест на коронавирус и получила отрицательный результат, но все равно не может перестать волноваться о своем здоровье.
«Увидела пост моего друга обо мне с хорошими словами, начала рыдать и не могу остановиться. Наверное, мне иногда нужно быть слабой, чтобы моя броня становилась тоньше, и хорошие слова проникали глубоко в сердце», — поделилась певица в одной из социальных сетей.
Однако спустя некоторое время артистка опубликовала в Instagram видео после съемок, на котором выглядела достаточно бодро и без признаков простуды.
«У меня было несколько минут перед тем, как войти в кадр, я решила запечатлеть свой образ и передать вам поцелуй с площадки», — подписала короткий ролик телеведущая.
Вера Брежнева стала известна в начале двухтысячных годов, придя на смену ушедшей из «Виа Гры» Алены Винницкой. В 2007 году артистка покинула группу, занявшись сольной карьерой.
Ранее 5–tv.ru сообщил, что Вера Брежнева надела пальто из денег.
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