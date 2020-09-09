«Чувствую себя отвратительно»: Брежнева пожаловалась на проблемы со здоровьем

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Софья Зуева
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Артистка подозревает, что заболела коронавирусом.

Фото, видео: Instagram @ververa

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева после нескольких дней активного труда почувствовала сильное недомогание. Артистка всерьез обеспокоена, что подхватила COVID-19, сообщает 7дней.ру.

«Я чего-то разболелась, второй день не могу собрать себя. Чувствую себя отвратительно», — передает слова певицы издание.

Брежнева уже сделала тест на  коронавирус и получила отрицательный результат, но все равно не может перестать волноваться о своем здоровье.

«Увидела пост моего друга обо мне с хорошими словами, начала рыдать и не могу остановиться. Наверное, мне иногда нужно быть слабой, чтобы моя броня становилась тоньше, и хорошие слова проникали глубоко в сердце», — поделилась певица в одной из социальных сетей.

Однако спустя некоторое время артистка опубликовала в Instagram видео после съемок, на котором выглядела достаточно бодро и без признаков простуды.

«У меня было несколько минут перед тем, как войти в кадр, я решила запечатлеть свой образ и передать вам поцелуй с площадки», — подписала короткий ролик телеведущая.

Instagram @ververa

Вера Брежнева стала известна в начале двухтысячных годов, придя на смену ушедшей из «Виа Гры» Алены Винницкой. В 2007 году артистка покинула группу, занявшись сольной карьерой.

Ранее 5–tv.ru сообщил, что Вера Брежнева надела пальто из денег.

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