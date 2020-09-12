Британский боксер Садик госпитализирован после боя с Чудиновым в Москве

Британский боксер Умар Садик госпитализирован после боя с россиянином Федором Чудиновым в Москве. В настоящий момент спортсмен доставлен в одну из столичных больниц, пишет ТАСС со ссылкой на источник в команде спортсмена. Характер причин со здоровьем британца пока не называется, однако, известно, что он начал «отхаркивовать кровью».

Сегодня В Химках прошел бой, в рамках которого Федор Чудинов нокаутировал британца Умара Садика и защитил пояс WBA Gold во втором среднем весе. Вскоре после поединка сопернику россиянина потребовалась кислородная маска. Он перестал ориентироваться в пространстве, из-за чего незамедлительно врачи оказали ему медицинскую помощь. Однако со временем Садику стало еще хуже, и команда боксера вызвала скорую помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов одержал победу над британцем Дэнни Уильямсом — автором нокаута Майка Тайсона.