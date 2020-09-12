Тимати и Решетова ударились в работу после расставания

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова, похоже, решили сосредоточиться на работе после новостей о своем расставании. К такому выводу можно прийти из-за последних обновлений в соцсетях.

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова разместила на своей странице фотографии с очень занятым сыном. По ее словам, тот активно работает вместе с младшим братом. Комментарии к посту она предусмотрительно отключила, чтобы не получить волну негативных сообщений в свой адрес.

«Младший кормит старшего», — умилилась Симона.

Instagram @simona280

Однако вряд ли бы ее поддержали в этом любовании сыновьями пользователи сети. Именно Симону все винят в расставании Решетовой с отцом ее сына Ратмира. Они нашли немало оснований для такого мнения и буквально завалили Симону гневными посланиями. Раньше похожая ситуация была, когда Тимати бросил мать своей дочки Алисы Алену Шишкову. Кроме того, фанатам Решетовой не нравится ее молчание о ситуации с матерью ее второго внука.

Тем временем сама Анастасия Решетова, похоже, решила вернуться к модельной работе. Она разместила в сторис фото съемочного процесса, а также видео с «партнером» — огромным котом. Также она показала Ратмира, который довольно бойко ходит для своих 11 месяцев. Из ее слов за кадром ясно, что малыш сильно соскучился по отсутствовавшей из-за занятости маме.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алена Шишкова отреагировала на новости о Решетовой и Тимати.