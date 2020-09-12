Тимати и Решетова ударились в работу после расставания

|
Анастасия Шадская
94

О разрыве яркой пары стало известно накануне.

Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова, похоже, решили сосредоточиться на работе после новостей о своем расставании. К такому выводу можно прийти из-за последних обновлений в соцсетях.

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова разместила на своей странице фотографии с очень занятым сыном. По ее словам, тот активно работает вместе с младшим братом. Комментарии к посту она предусмотрительно отключила, чтобы не получить волну негативных сообщений в свой адрес.

«Младший кормит старшего», — умилилась Симона.

Instagram @simona280

Однако вряд ли бы ее поддержали в этом любовании сыновьями пользователи сети. Именно Симону все винят в расставании Решетовой с отцом ее сына Ратмира. Они нашли немало оснований для такого мнения и буквально завалили Симону гневными посланиями. Раньше похожая ситуация была, когда Тимати бросил мать своей дочки Алисы Алену Шишкову. Кроме того, фанатам Решетовой не нравится ее молчание о ситуации с матерью ее второго внука.

Тем временем сама Анастасия Решетова, похоже, решила вернуться к модельной работе. Она разместила в сторис фото съемочного процесса, а также видео с «партнером» — огромным котом. Также она показала Ратмира, который довольно бойко ходит для своих 11 месяцев. Из ее слов за кадром ясно, что малыш сильно соскучился по отсутствовавшей из-за занятости маме.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алена Шишкова отреагировала на новости о Решетовой и Тимати.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
Союз Плутона с Юпитером и Черная Луна. Финансовый гороскоп на осень для в...

Последние новости

19:19
«Праздник кино!»: Катерина Шпица рассказала о выборе платья с глубоким декольте для «Кинотавра»
19:03
Видео с места жесткой посадки самолета в Подмосковье, где двое погибли
18:56
В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в университетах страны
18:42
Стали известны личности погибших в авиакатастрофе в Подмосковье — фото 18+
18:26
Обнаружены тела погибших пилота и пассажира легкомоторного самолета в Подмосковье — фото 18+
18:16
Тимати и Решетова ударились в работу после расставания

Сейчас читают

Союз Плутона с Юпитером и Черная Луна. Финансовый гороскоп на осень для всех знаков зодиака
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок