ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с банковскими картами. Как защититься?

В Центробанк России сообщили о том, что была выявлена схема мошенничества с использованием голосового меню в банке. Об этом информирует РБК. Факт мошенничества вскрылся после утечки данных покупателей маркетплейса Joom.

Преступники умудрялись получать информацию о балансе счетов клиентов одного из финансовых учреждений, связываясь с системой интерактивного голосового меню с подмененных номеров клиентов. Эти данные в последствие применялись злоумышленниками при звонках держателям карт, чтобы обманным путем завладеть их деньгами.

Схема стала возможной, поскольку данная финансовая организация пренебрегла рекомендациями по противодействию мошенничеству с применением мобильных телефонов.

Защититься от подобного способа мошенничества несложно. Об этом изданию «Экономика сегодня» сообщил руководитель отдела безопасности «Газпромбанка» Николай Пятиизбянцев.

«Есть простое и надежное правило, как защититься от мошенников, представляющихся сотрудниками банка. Для этого нужно положить трубку и самому набрать официальный номер службы работы этого банка с клиентами. Если звонили оттуда, то всегда поймут такое решение. Мошенник сделает все, чтобы удержать вас на линии и убедить сделать перевод», — заявил специалист.

Кроме того, всем стоит запомнить одно важное правило: представители банка никогда не просят перевести деньги, подтвердить платеж, или сообщить код, написанный на оборотной стороне пластиковой карты.

Как правило, банк по телефону может поинтересоваться только информацией о том, совершал их клиент определенный платеж, или нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как не стать жертвой мошенников при получении государственных выплат на детей.