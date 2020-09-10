Как не стать жертвой мошенников при получении выплат на детей?

Мошенники все чаще стали использовать двойники сайта «Госуслуги», чтобы украсть деньги у россиян. Особенно уязвимы сейчас на фоне «коронавирусных» выплат семьи с несовершеннолетними детьми, пишет «Прайм».

Консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Александр Рогозин рассказал об основных методах мошенников. Зная их, семьи смогут уберечь себя от потери положенных им по закону выплат.

Чаще всего ссылки на поддельные версии сайта «Госуслуги» размещаются на сторонних порталах. Обычно они сопровождаются обещанием новых льгот и дополнительных выплат.

«Ссылки на поддельные сайты могут публиковаться в виде рекламы на сторонних сайтах с сообщениями о выплатах населению или льготах, что привлекает своей выгодой», — пояснил Рогозин.

В период самоизоляции в РФ появились сотни сайтов-копий «Госуслуг». Цель их одна — получить данные банковских карт всех, кто туда заходит. Также мошенники используют звонки на мобильные телефоны, распространяют фишинговые ссылки в спамерской рассылке,

Самый простой способ избежать риска — не открывать подозрительные письма, не переходить бездумно по ссылкам, самостоятельно набирать в строке браузера адрес «Госуслуг» и всегда проверять правильность его написания. В качестве примеров замены эксперт примел случаи, когда «o» заменяют на «0».

«Похожие символы в адресе могут быть заменен. Если предварительно был осуществлен вход на портал в соседней вкладке браузера, то переход по официальной ссылке на сайт „Госуслуг“ не должен требовать повторной авторизации», — напомнил Рогозин.

Мошенники со временем становятся все изощреннее, поэтому нужно быть заранее готовыми к их действиям. Обычно они выбирают в качестве жертв пожилых людей, но в 2020 году сосредоточились на семьях с детьми — по причине большого количества пособия на детей из-за коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал про выплаты на детей для безработных родителей.