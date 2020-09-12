Свой 48-й день рождения актер и режиссер Максим Виторган отметил в весьма необычном месте. С возлюбленной — актрисой Нино Нинидзе — на несколько дней они отправились в Турцию, где поучаствовали в параде аэростатов и лично пронеслись по небу на огромном воздушном шаре.

Судя по фото и видео, опубликованным в Instagram селебрити, — поездка получилась незабываемой. И хоть по началу на лице Виторгана был заметен испуг, вскоре он сменился на блаженную улыбку.

«Невероятно! Спасибо!» — поблагодарила Максима за путешествие Нино.

«Жить и работать надо, чтобы вот что. А не вот это все! Когда вам хочется замереть на вдохе, ваша жизнь обретает смысл. Его немного, совсем немного. Но он есть!» — философски подписал аналогичный пост известный актер.

Instagram @ninosha13

«Какие же вы классные! Чудесная пара! Счастья вам!»

«Максима с днем рождения! Вы — удивительные!»

«Какая красота вокруг! Любви вам, дорогие!»

«Ради этого действительно стоит жить!» — комментировали кадры фолловеры селебрити.

Ранее 5-tv.ru показал, как трогательно дети и избранница Максима Виторгана поздравили его с днем рождения.