Корчевников спел и сыграл на гитаре на фоне слухов о глухоте

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Молодцова Анна
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Ведущий исполнил песню группы «ЧиЖ & Co» под названием «Вечная молодость» в эфире программы «Судьба человека».

Корчевников спел и сыграл на гитаре на фоне слухов о глухоте

Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Телеведущий Борис Корчевников, который, по данным СМИ, испытывает серьезные проблемы со здоровьем, сыграл на гитаре в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

К ведущему в гости пришел лидер и основатель «ЧиЖ & Co» Сергей Чиграков. Вместе с рок-музыкантом Корчевников исполнил одну из самых известных песен коллектива «Вечная молодость». Ведущий играл на гитаре и пел, а Чиграков аккомпанировал ему на аккордеоне. После окончания композиции, в зале раздался шквал аплодисментов в адрес Корчевникова, который исполнил песню без единой запинки от начала и до конца.

В последнее время поклонники Корчевникова сильно обеспокоены его состоянием. Разные источники сообщают о том, что телеведущий стремительно теряет слух из-за перенесенной пять лет назад операции по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Семья Корчевникова попросила близкого друга не раскрывать подробности болезни журналиста, а его концертный директор заявил, что актер чувствует себя хорошо.

Тем не менее, недавно телеведущий выложил фото из храма московской больницы, подтвердив таким образом, что ему пришлось заняться своим здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «пополнении» в штате Бориса Корчевникова.

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