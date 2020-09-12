«С пополнением!» — Корчевников «взял на работу» пушистого сотрудника

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Виктория Андреева
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Телеведущий показал зрителям своего нового напарника.

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; Instagram @b.korchevnikov

Известный журналист и телеведущий Борис Корчевников поделился с поклонниками радостной новостью: в его жизни появился очаровательный пушистый любимец. На страничке в Instagram-аккаунте он выложил трогательное фото в обнимку с черно-белым котом и сообщил, что теперь его команда на телеканале «Спас» стала еще больше.

«Новый спасовец!» — подписал умилительный снимок Корчевников.

Instagram @b.korchevnikov

Пользователи сети оценили «пополнение» в штате Бориса (На канале «Спас» он является генеральным директором — Прим.ред.) и в шутку заявили: Корчевников набирает себе в команду «сотрудников» таких же душевных и теплых, как он сам.

При этом особо внимательные фолловеры заметили, что желание Корчевникова приютить кого-нибудь становится уже традицией. Так, к примеру, всего несколько недель назад он показал фанатам уже подросшего кролика по кличке Малыш, обитающего в стенах телеканала.

«Боже, какие вы милые!»

«С пополнением, Борис! Ну, просто лапочки!»

«Какая пушистая прелесть! Видно, что подбирает себе по характеру!» — писали очарованные фанаты Корчевникова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Корчевников впервые подтвердил проблемы со здоровьем.

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