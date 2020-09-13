Власти Великобритании обошли санкции на поставку электроники в Россию

Великобритания нашла выход из ситуации, блокирующей поставки необходимой электроники в Россию. Санкции США, введенные против РФ, не позволяли завершить создание космического телескопа «Спектр-УФ» с 2014 года, но теперь ученые смогут закончить грандиозный проект. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

«Из Великобритании получены образцы летных изделий — блоки электроники для приемника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, из-за чего пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты», — рассказал научный сотрудник.

Всю необходимую аппаратуру российским заказчикам доставят до 2022 года.

«Спектр-УФ» позволит российским ученым вести наблюдения в ультрафиолетовом спектре, чего нельзя сделать при помощи обычных наземных телескопов. Аналог подобной астрофизической обсерватории — американский «Хаббл».

Новая система наблюдения позволит более детально изучить многие космические процессы. Например, как различные вещества ведут себя, попадая в черные дыры, как образуются звезды и изменяются галактики, как формируются атмосферы планет и многое другое.

Планируется, что «Спектр-УФ» запустят на орбиту в 2025 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в мае власти Германии добились снятия ряда санкций, блокирующих строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Однако позже реализация проекта вновь оказалась под угрозой.