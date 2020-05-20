Строительство газопровода на территории страны будет возобновлено в ближайшее время.

Власти Германии добились снятия санкций ЕС с части «Северного потока — 2»

Фото: www.globallookpress.com /Stefan Sauer

Тема:
Северный поток — 2

В ФРГ заявили об окончании действия санкций, возложенных Евросоюзом на «Северный поток — 2». Соответствующая информация появилась днем 20 мая на сайте Федерального сетевого агентства Германии.

Как следует из распоряжения высокопоставленных лиц, нормы, прописанные в утвержденных ЕС документах, не будут распространяться на проект в течение 20 лет.

«20 мая 2020 года Правящая палата номер 7 предоставила освобождение части „Северного потока“, проходящей на территории Германии, от регулирования сроком на 20 лет, начиная с 12 декабря 2019 года», — уточнялось в сообщении.

Известно, что кабинет министров ФРГ на протяжение нескольких месяцев боролся за право достроить часть российского газопровода, пролегающую на территории страны. По мнению правительства государства, любое промедление может обернуться коллапсом для энергобезопасности. Ведь ее инфраструктура и так «достаточно истощена», а значит, не может должным образом обеспечивать энергопоставки в регионы во время приостановки строительных работ.

«Правительство ФРГ по-прежнему положительно оценивает проект „Северный поток — 2“», — не раз подчеркивали власти страны в ответ на жесткую критику и санкции со стороны Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как, когда и почему США ввели очередные санкции против масштабного российского проекта «Северный поток — 2».

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