Пакеты с человеческими останками обнаружили на берегу реки под Петербургом

Два пакета с отрезанными конечностями неизвестного человека были найдены в селе Коскеницы в Волховском районе Ленинградской области. По информации правоохранителей, сообщил о наводящей ужас находке местный житель.

На берегу реки Сясь неподалеку от детского санатория следователи нашли два пакета. В одном были человеческие голени со стопами, во втором — две руки с целыми кистями. Размер стоп и руки позволяют предположить, что жертва была женщиной. В районе суставов заметны следы работы неким режущим инструментом.

Судя по степени разложения, смерть жертвы наступила не менее пяти дней назад. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство».

Правоохранительные органы продолжают поиск остальных частей тела. Обстоятельства и причины произашедшего выясняются.

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