Очередной предполагаемый расчленитель задержан в Санкт-Петербурге

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Светлана Александрова
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Находившийся в розыске мужчина попался, устроив дебош в общественном транспорте.

Очередной предполагаемый расчленитель задержан в Санкт-Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

В Санкт-Петербурге задержан очередной предполагаемый убийца-расчленитель. Как стало известно 5-tv.ru, 40-летний мужчина попался в руки правоохранителей, устроив скандал в автобусе.

Дебошира задержали на Приморском шоссе около двух часов ночи 3 сентября за административное правонарушение — мелкое хулиганство. Но пробив нарушителя по базе, правоохранители обнаружили, что он подозревается в убийстве престарелых родителей. Тела 85-летнего пенсионера и его 73-летней супруги с колото-резанными ранениями были обнаружены в их собственной квартире в Самаре буквально три дня назад. При этом у женщины были отрезаны голова и кисть руки.

Петербургские полицейские сообщили о задержании подозреваемого своим самарским коллегам и в тот же день передали его из рук в руки.

Как ранее сообщал 5-tv.ru сейчас в Санкт-Петербурге проходит суд над историком Олегом Соколовым, который сознался в том, что убил и расчленил свою ученицу и любовницу, аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. А несколько месяцев назад в центре Петербурга было найдено расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Его супруга призналась, что распилила тело на части, но настаивает, что умер музыкант своей смертью. Кроме того, весной этого года на Канонерском острове случайный прохожий нашел пять полиэтиленовых пакетов с частями тела. Следователи установили, что 39-летнего мужчину убила и расчленила 41-летняя соседка по коммунальной квартире.

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