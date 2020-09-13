Потомственная шаманка рассказала, как женщине правильно выбрать амулет
Обереги несут в себе мощную магическую силу. Но в некоторых случаях они способны принести вред своим владельцем.
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Фото, видео: ТАСС / Lars Halbauer; 5-tv.ru
В древности люди часто обращались за помощью к духам. Они пользовались различными оберегами, амулетами и другими заговоренными предметами. Однако с годами о таком способе защиты многие стали забывать. Потомственная шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала 5-tv.ru, как выбрать личный тотем, не нанеся этим себе вреда.
Символ животного может стать оберегом женщины в зависимости от ее целей. Но есть и универсальные амулеты, которые подойдут практически всем.
Лев и тигр
Шаманы назначали тотемным зверем для беременных женщин тигра или льва. Сила волевых представителей фауны передавалась владелице заговоренного амулета, и та становилась сильнее и выносливее.
Волк
Нередко тотемным животным становится волк. Из клыка волчицы, погибшей своей смертью, с давних времен делали очень мощный амулет, который вел путников, не давая сбиться с пути. В древности его использовали жители степей и лесов. В наши дни такой оберег пригодится путешественникам.
Змея
Один из сильнейших тотемных знаков. В начале лета рептилия сбрасывает верхние покровы. Этот предмет несет в себе мощную магическую силу. Змея защищает от онкологических заболеваний, если повязать сброшенную кожу у себя на груди. Также этот оберег позволит девушке изменить жизнь к лучшему, если она наденет его как ожерелье.
Самка Оленя
Рога оленихи представляют собой идеальный оберег для семейного очага. Шаманы обычно заговаривают их на благость, благополучие и любовь.
«Тогда в этом доме обязательно рождались дети», — отметила ясновидящая.
Горный козел
Очень сильный тотемный знак. Желательно, чтобы охотники смогли найти копытца сильного и очень старого горного козла. Шаманы заговаривают их и превращают в амулет, позволяющий астральной душе путешествовать по разным мирам.
Медведь
Самый сильный тотемный знак по убеждению потомственной шаманки. Косолапые помогают людям буквально во всем. Те, к кому приходит медведица, благоволит большая удача.
Однако Кажетта Ахметжанова предостерегает от того, чтобы люди делали амулеты из убитых зверей.
«Эти животные сами должны уйти из жизни», — уверяет шаманка.
Только тогда клыки, рожки, когти или копытца смогут стать талисманами, которые пойдут на пользу. А вот если диких зверей убили намерено, они будут мстить. Например, тигр может помешать осуществлению поставленных планов, а медведь обязательно отомстит тому, кто его убил, создавая жизненные препятствия. Поэтому стоит быть крайне осторожными при выборе своего амулета.
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