«Я с ней очень мало»: NILETTO раскрыл правду о романе с Люсей Чеботиной

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 60 0

Музыкант подчеркнул, что слухи об их отношениях возникают регулярно.

Встречается ли NILETTO с Люсей Чеботиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Певец NILETTO опроверг роман с Люсей Чеботиной

Певец NILETTO (настощее имя — Данил Прытков) заявил, что его отношения с артисткой Люсей Чеботиной не выходят за рамки профессионального сотрудничества. Об этом он рассказал в шоу «Что о тебе думают?» в VK Видео.

«Я могу представить себя с любой девушкой абсолютно. Люся? Ну как я могу говорить — нравится или не нравится? Она красивая, голос офигенский, характер толком, честно, не знаю. Я с ней очень мало общался», — заверил вокалист.

Музыкант подчеркнул, что слухи о романе между ними возникают регулярно, но в реальности их связывают лишь рабочие моменты, а поклонники зачастую ищут скрытый смысл в совместных выступлениях.

Помимо личной жизни, Данил Прытков признался, что за ярким сценическим образом скрывается человек, которого могут задеть далеко не все выпады хейтеров. Самым чувствительным для него остается лишь одно обвинение.

«Лично я бы точно отреагировал на обвинение в неискренности — самое трогательное для меня», — заключил NILETTO.

В этом же интервью NILETTO высказался о коллегах по цеху. Он назвал себя и Xolidayboy «двумя фриками», а Ваню Дмитриенко — «самым свежим и неиспорченным» секс-символом. Однако в плане физической формы артист не видит себе равных.

Ранее 5-tv.ru писал, что NILETTO рассказал об интимной связи с фанаткой, получившей предложение руки и сердца накануне встречи с ним.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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