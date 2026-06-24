Собянин: москвичи получат доступ к расширенному набору медисследований

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Некоторые из них раньше можно было пройти только платно в частных клиниках.

Медицинские исследования в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В рамках Проекта комплексной диагностики здоровья в Москве расширили набор лабораторных и инструментальных исследований. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Сегодня качество медицинской помощи в Москве вполне сопоставимо с ведущими мегаполисами мира. И теперь перед нами стоит следующая задача — перейти от медицины по факту болезни и пассивного старения к медицине выявления рисков и предрисков», — написал глава города.

Для этого и был расширен перечень бесплатных медицинских исследований. Многие из них раньше были доступны только платно в частных клиниках.

Первый этап обследования постарались сделать максимально удобным. Пройти анкетирование и тестирование о самочувствии можно через приложение ЕМИАС в смартфоне.

По итогам тестирования автоматически формируются персональные рекомендации и направления на расширенный набор исследований. Их можно пройти в любое время в поликлинике.

Также подобная проверка позволяет рассчитать биологический возраст человека. И понять, по какому из шести сценариев старения происходят возрастные изменения. По результатам расчетов получить рекомендации для продления высокого уровня качества жизни.

Все это можно пройти удаленно. Личный визит в поликлинику понадобится только в случае, если проверка выявит что-то подозрительное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что список услуг, входящий в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) России, был расширен. В него добавили дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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