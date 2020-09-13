«Мась, не урони»: расставшаяся с Тимати Решетова ласково обратилась к рэперу, игравшему с сыном

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Молодцова Анна
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Модель засняла на камеру, как маленький Ратмир веселится вместе с папой.

Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Поклонникам пары Анастасии Решетова и рэпера Тимати трудно поверить в то, что модель и рэпер больше не вместе. О расставании объявила сама модель, что повергло львиную долю ее подписчиков в шок. Однако, пока все вокруг свыкаются с этой новостью, светская львица выкладывает у себя в сторис в Instagram кадры, доказывающие, что бывшие возлюбленные смогли сохранить хорошие отношения.

На одном из видео Анастасия Решетова показала, как весело Тимати и их общий сын Ратмир проводят время. Рэпер подкидывает малыша вверх, доставляя этим огромное удовольствие ребенку. За кадром находится мама, которая комментирует происходящее. Так, можно услышать, что Решетова настойчиво просит Тимати быть аккуратнее и не уронить маленького Ратмира. В какой-то момент заботливая родительница перешла на ласковый тон.

«Мась, пожалуйста, не урони», — попросила своего бывшего избранника Решетова.

К слову, некоторые фолловеры до сих пор надеются, что модель и рэпер одумаются и воссоединятся хотя бы ради 11-месячного Ратмира. Впрочем, у Тимати уже есть опыт расставания с девушкой, родившей ему ребенка. Вместе со своей бывшей возлюбленной Аленой Шишковой знаменитость воспитывает шестилетнюю дочь Алису.

Ранее 5-tv.ru писал, как наследство оставит Тимати сыну Ратмиру.

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