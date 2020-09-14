Усатый Иосиф Пригожин в шуточной форме рассказал, о ком до сих пор мечтает

Муж певицы Валерии Иосиф Пригожин разместил в Instagram необычную фотографию с забавной припиской.

На снимке ехидно улыбающийся продюсер предстал в образе грузина из кинофильма «Мимино», примерив накладные усы. Медиа-менеджер был одет в кожаную куртку, коричневые брюки и черные кожаные ботинки. На голове красовалась кепка-хулиганка.

«Валерию Юрьевну Хачу», — подписал фотографию Пригожин.

Instagram @prigozhin_iosif

Таким образом известный продюсер, вероятнее всего, в очередной раз постарался подчеркнуть, кто для него самая важная и единственная женщина — это его жена певица Валерия, и именно о ней он мечтает в любой ситуации. Даже вспоминая крылатые цитаты.

Подписчики оценили юмор медиаперсоны и отметили, что образ ему очень подошел.

«Красавец! Ей богу, так убедительно»;

«Почем дыньки, Иосиф? А арбузы?»

«Похож!!! колоритный мужчина!!!», — написали фолловеры.

Иосиф Пригожин очень трепетно относится к своей семье. С певицей Валерией продюсер поженился в 2004-м году и принял ее детей от предыдущего брака как родных.

Ранее 5-tv.ru сообщил, кто оплатил свадьбу сына Валерии Арсения Шульгина.