«Мы были гостями»: Пригожин рассказал, кто оплатил свадьбу сына Валерии

Младший сын певицы Валерии женился на своей возлюбленной Лиане Волковой, устроив грандиозное празднование. Многие предположили, что роскошное гулянье организовал отчим жениха — Иосиф Пригожин. Однако в интервью 5-tv.ru он опроверг подобные слухи.

«Я акцентирую внимание на том, что свадьбу Арсений организовывал сам, на собственные средства. Что бы там не говорили злосчастные злопыхатели, хейтеры и все остальные, я хочу сказать: Арсений живет самостоятельной жизнью с 16 лет. Это моя позиция. Она была, есть и остается», — заявил продюсер.

Также Пригожин подчеркнул, что когда Арсений принял решение жить с девушкой, поставил перед ним жесткое условие: оплачивать жизнь своей избранницы юный Шульгин должен будет сам. И хотя ему было очень трудно, с задачей, по мнению продюсера, он справился.

«Мы были гостями на этой свадьбе», — отметил муж Валерии.

Иосиф Пригожин заявил, что звезды, присутствовавшие на торжественном мероприятии, тоже были приглашены, как гости. А их выступления были подарком новобрачным. По его словам, если бы он организовывал свадьбу на свои деньги, то гостей было бы не около 150, а порядка полутора тысяч, а Арсений, все-таки, рассчитывал бюджет мероприятия по своим финансовым возможностям.

«Я придерживаюсь американского правила. Я вам даже так скажу. В Америке детям дают кредит, для того чтобы они получили образование под гарантию родителей, и потом этот кредит возвращали. Люди должны быть приучены к зарабатыванию денег. Никакой халявы быть не должно. Деты не должны жить на то, что заработали родители и тратить то, что заработали родители», — заявил Пригожин.

Себя муж певицы Валерии считает жестким и строгим отцом, поэтому многие зря думают, что он кого-то балует. Но когда Арсения и других детей жены от первого брака называют по отношению к продюсеру «пасынками», он сильно оскорбляется, поскольку все они ему как родные.

Среди гостей на свадьбе Арсения Шульгина и Лианы Волковой, которая прошла в Москве 28 августа, были замечены множество звезд, в том числе семья Маликовых, Эмин Агаларов, Яна Рудковская, музыкальный коллектив Zivert и многие другие.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео Иосифа Пригожина первого танцем молодоженов под песню Валерии, который до слез растрогал гостей свадьбы.