«Уехать и застрять там»: Зарубина раскрыла подробности своей эмиграции в США
Дочь певицы открыто сомневается в существовании таинственного жениха, ради которого ее мать собирается навсегда переехать в Нью-Йорк.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova
В начале 2020 года певица Ольга Зарубина сообщила, что собирается замуж за американца. С мужчиной, который якобы вращался в российском шоу-бизнесе, она познакомилась через интернет и пока не виделась в живую. По ее словам, кавалер более чем достойный: почти ровесник, достаточно обеспеченный, а главное — без ума от артистки. Однако родственники звезды не одобряют их отношения и бьют тревогу.
Дочь Зарубиной — Кира сомневается в благочестивости намерений жениха матери и в его существовании в целом. Дело в том, что певица уже становилась жертвой обмана на сайте знакомств, о чем она рассказала 5-tv.ru. После этого ко всем новым «друзьям по переписке» Ольги Зарубиной ее дочь относится подозрительно.
«Во первых, мне сразу сказала, что никому не верит. Вот пока ты с ним не встретишься воочию и не посмотришь ему в глаза, и не поговоришь, я даже не хочу обсуждать эту тему, потому что идиотов кругом очень много», — передала слова Киры Ольга Зарубина.
Оффлайн-знакомство пары должны было состояться в октябре в Нью-Йорке, но сейчас певица сомневается, что оно действительно произойдет. Планы, возможно, придется отложить из-за коронавируса.
«Опасно, можно просто уехать и застрять там», — посетовала артистка.
Планируя семейное счастье с будущим женихом Зарубина подчеркнула, что ей важно выстроить в отношениях некую «свободу». По ее словам, это не значит, что партнеры могут изменять, они лишь должны давать друг другу время на отдых.
«Необходимо время для того, чтобы собрать себя, восстановиться не только физически, но и морально. Это очень важно. Личное пространство должно быть!» — отметила Ольга Зарубина.
Певица не планирует с головой нырять в свой новый роман. После знакомства с женихом и переезда в Америку, она обещает не покидать сцену. Зарубина ответила, что во что бы то ни стало будет гастролировать и дарить свои песни благодарным зрителям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родные Зарубиной запретили ей выходить замуж после трагедии с Легкоступовой.
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