Родные Зарубиной запретили ей выходить замуж после трагедии с Легкоступовой

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Виктория Андреева
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62-летняя певица планировала сыграть пышную свадьбу по всем канонам в ближайшее время.

Родные Зарубиной запретили ей выходить замуж после трагедии с Легкоступовой

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Умерла Валентина Легкоступова

В начале 2020 года певица Ольга Зарубина сообщила, что собирается замуж за американца. С солидным мужчиной она познакомилась через социальные сети. По ее словам, кавалер более чем достойный: почти ровесник, достаточно обеспеченный, а главное — без ума от артистки. Однако родственники звезды забили тревогу, пишет «Экономика сегодня».

Как оказалось, причин тому несколько. Во-первых, Зарубина ни разу не виделась с потенциальным мужем вживую. На протяжение долгих месяцев они общались лишь посредством интернета. Во-вторых, ужаса нагоняет трагическая судьба заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой, скончавшейся спустя месяц после тайного бракосочетания и венчания с третьим мужем — яхтсменом Юрием Фирсовым.

Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года. Ей было всего 54 года. За несколько дней до смерти певицы ее в квартире с серьезной травмой головы обнаружила дочь — Анетта Бриль. Рядом со звездой находился супруг, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Обеих женщина доставила в наркологическую клинику, откуда Фирсов ушел на следующий день, а Валентину в тяжелом состоянии увезли в больницу. Несмотря на все попытки врачей вернуть артистку к жизни, их усилия оказались тщетны.

Сегодня родные и близкие люди Легкоступовой, а также многие ее коллеги и даже фанаты винят в случившемся яхтсмена. По одной из версий, именно Юрий Фирсов приучил супругу к алкоголю с намерением споить ее в своих корыстных целях. Они также полагают, что мужчина мог быть причастен к ее случайному падению в квартире. В настоящее время Бриль при участии звездного адвоката Сергея Жорина пытается восстановить справедливость.

Instagram @legkostupovavalentina

Близкие Ольги Зарубиной боятся, что отношения с неизвестным кавалером могут привести ее к такому же печальному концу.

«Мне действительно сделали предложение. Человек живет в Америке, но после случая с Легкоступовой близкие меня стали отговаривать, говорят, лучше подумать», — рассказывала звезда и отмечала, что обязательно взвесит все «за» и «против».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Татьяна Овсиенко пропала после похорон Валентины Легкоступовой.

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