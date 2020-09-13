Публика продолжает искать подтверждения любовной связи Данилы Козловского с Оксаной Акиньшиной, сыгравшей пару в фильме «Чернобыль», премьера которого назначена на октябрь. Артистов заметили во время романтического ужина в турецком Бодруме, а потом подозрительным показалось появление Козловского и Акиньшиной в столичном кинотеатре. И, наконец, сайт KP.RU обратился за разъяснениями к звездному нумерологу Кларе Кузденбаевой, которая составляла прогнозы для Любови Успенской, Надежды Бабкиной, Глюкозы и других известных персон.

Проанализировав даты рождения Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского она пришла к выводу, что эти двое совершенно не подходят друг другу — как энергетически, так и духовно.

«Оксана самодостаточная женщина, и ей нужен равный мужчина, с которым можно выстроить гармоничные отношения. В случае с Козловским она будет доминировать, а он — искать отношений на стороне», — пояснила Кузденбаева.

Козловскому же, по словам нумеролога, нужна женщина с такой же заниженной самооценкой, как и у него.

«У него две главных проблемы: вечные сомнения, которые постоянно тянут его назад, и нехватка энергии, поэтому в течение дня бывают перепады настроения», — считает эксперт.

При этом Ольга Зуева, которая в начале марта родила актеру дочь, тоже ему не подходит. По словам Кузденбаевой, она очень любит командовать, в быту с ней тяжело из-за частых перепадов настроения, и при этом энергии у нее недостаточно для подпитки Козловского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что слухи о романе между Данилой Козловским и Оксаной Акиньшиной подогрело новое видео, на котором пара отдыхает в шезлонгах на берегу моря.