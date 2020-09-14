Жителей Сахалина разбудило землетрясение

Жители Сахалина провели эту ночь на улице. В Углегорске и Поронайске. Люди выбежали из домов после серии землетрясений, сила которых достигала пяти баллов. По словам очевидцев, в помещениях тряслись люстры, падала на пол посуда. Спасатели сейчас осматривают здания на наличие повреждений. Данных о разрушений и пострадавших пока нет. Тревога цунами не объявлялась.