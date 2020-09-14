В Петербурге открылись кинотеатры и театры: какие меры безопасности там приняты

В Петербурге в условиях повышенных мер безопасности заработали кинотеатры — вслед за Москвой и регионами. По всей стране небывалый ажиотаж — на этих выходных билеты в кино купили более миллиона человек. Такие показатели зафиксированы впервые с марта.

Свои двери распахнули и театры. Правда, культурная жизнь после коронавируса кардинально изменилась — меры безопасности порой совсем уж экзотические. Артур Ломидзе знает, как мы теперь будем ходить в кино и на спектакли.

Юлия с исконно петербургской фамилией Петроградская готовится к походу в кино как к празднику. Ее можно понять последний раз киноманка была в зрительном зале полгода назад.

«Очень грустно, очень скучаю по кинотеатрам. Новых фильмов хочется, атмосферы попкорна. Такого нигде не купишь», — заверяет Юлия.

Девушка «пожирает» в среднем три фильма в день. Но не экран ноутбука, не автокинотеатры, говорит, не могут заменить ту магию, которая рождая в зрительном зале. Она спешит на премьеру фильма по мотивам с детства любимого мультика и надеется, что не сможет сдержать слез… Как и сотни киноманов, которые бросились к кассам в полночь 12 сентября.

Кинотеатры времени зря не теряли, старались выжить в ожидании заветного дня. Перепрофилировались на доставку еды собственного производства. Особенной популярностью пользовался попкорн. Такой, уверяют знатоки, дома не сделаешь. И это далеко не все.

«У нас была подушка безопасности, но от нее осталась только наволочка. Да и та, дырявая. Мы посвятили нашу самоизоляцию нашим мультиканальным приложениям. С удивлением наши гости узнали, что можно полностью бесконтактно купить билет», — рассказывает управляющая директор сети кинотеатров Мария Мироновская.

К привычным для любого киномана требованиям добавились те, что вызваны современными реалиями. Их, кстати, немного. Первое, конечно же, социальная дистанция. В одно место если, то больше метра, но тем кто является членами одной семьи или проживает вместе, достаточно просто сказать об этом и им разрешат сесть рука об руку. Второе — маски. Для сотрудников кинотеатра они обязательны, для посетителей рекомендованы.

За время, что кино было закрыто, спрос на него во всем мире упал в семь раз. Сейчас, конечно, у зрителей ажиотаж. Но опыт стран и регионов, где ограничения сняли раньше, показывает: всплеск временный. И он быстро пойдет на спад, тем более, что большинство громких премьер перенесли на октябрь, ноябрь или даже на следующий год.

Театры Петербурга тоже распахнули свои двери в один день с синематографом. Тяжелее всего пришлось не государственным учреждениям. Но и им власти города выделили субсидии, чтобы очаги искусства смогли существовать дальше.

«Всем театрам всем объектам культуры были компенсированы издержки, были облегчены отчеты, режимы по мероприятиям и таким образом у нас не только выжили, но и смогли сохранить зарплаты средние по региону», — говорит председатель Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко.

Начало сезона во многих театрах ознаменовано аншлагом. Хотя в зале явно видны пробелы. Требования безопасности такие же, как в кино. Но в театре комедии имени Акимова пошли дальше предписаний Роспотребнадзора.

«Вы, наверное, не заметили, когда заходили в театр, вы наступили на коврик. Этот коврик пропитан специальной жидкостью для того, чтобы на подошве нельзя было занести вирус в театр. Вам померили температуру и вы даже этого не заметили, потому что камера это делает автоматически», — рассказывает о новинках директор академического государственного театра комедии имени Н. Акимова Алексей Фрадин.

С ковидом борются даже на сцене. Декорации, костюмы, бутафория обработаны специальным составом, чтобы вирус не распространился и среди артистов. Долгожданный сезон в Петербурге наконец-то открыт!

Актеры ждали выхода на сцену не меньше чем зрители. Последние минуты перед спектаклем. Николай Николаевич Смирнов, играет главную роль, но волнуется как вчерашний студент.

Изменились и закулисные порядки. У каждого артиста индивидуальный набор для грима.

И вот уже герои Шукшина выходят на сцену. И мошенники советской эпохи жадно мечтают о жарких странах. Как любители искусства мечтали о том, чтобы снова оказаться в зрительном зале. Неважно перед сценой или большим экраном.