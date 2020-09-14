СК возбудил уголовное дела по факту обнаружения частей тела в Ленобласти

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Один из свертков на берегу реки Сясь обнаружил местный житель.

Фото, видео: 5-tv.ru

Шокирующая находка в Ленобласти. В Волховском районе на берегу реки Сясь обнаружены фрагменты человеческого тела, расфасованные по нескольким пакетам. Один из свертков обнаружил местный житель. Мужчина сразу вызвал полицейских, а те буквально в ста метрах от первой находки заметили еще один пакет.

«Убийство понятно какое-то, что ноги отдельно. Тела не было. Я думаю где-то выше по течению выкинули пакеты и их сюда течением приволокло. Тут ни подъездов, ничего, спуститься толком негде», — рассказывает очевидец Артем Кузнецов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что останки принадлежат женщине. Ее личность сейчас устанавливают полицейские.

«В настоящее время назначена медицинская генетическая судебная экспертиза. Проводится осмотр места происшествия с участием отряда МЧС, водолазов, сотрудников полиции, а также следователей-криминалистов».

По словам полицейских, пакеты находились в воде не менее недели.

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