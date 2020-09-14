В Петербурге сотрудник Александро-Невской Лавры пытался свести счеты с жизнью
Инцидент произошел ночью 14 сентября на территории монастыря.
Фото: 5-tv.ru
Сотрудник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петербурге пытался свести счеты с жизнью. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 14 сентября на территории монастыря.
Мужчина забрался на крышу одного из зданий с ножом, и высказывал намерения спрыгнуть.
Другие подробности происшествия устанавливаются. Мотивы сотрудника монастыря не известны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пережившая изнасилование актриса Netfliх покончила с собой.
Читайте также
+11° 758 мм рт. ст.
87%
87%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
-0.64 88.68
-0.62
Нашли ошибку?