В Петербурге сотрудник Александро-Невской Лавры пытался свести счеты с жизнью

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Василий Заика
Эксклюзив 17

Инцидент произошел ночью 14 сентября на территории монастыря.

В Петербурге сотрудник Александро-Невской Лавры пытался свести счеты с жизнью

Фото: 5-tv.ru

Сотрудник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петербурге пытался свести счеты с жизнью. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 14 сентября на территории монастыря.

Мужчина забрался на крышу одного из зданий с ножом, и высказывал намерения спрыгнуть.

Другие подробности происшествия устанавливаются. Мотивы сотрудника монастыря не известны.

5-tv.ru

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