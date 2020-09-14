В Петербурге сотрудник Александро-Невской Лавры пытался свести счеты с жизнью

Сотрудник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петербурге пытался свести счеты с жизнью. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 14 сентября на территории монастыря.

Мужчина забрался на крышу одного из зданий с ножом, и высказывал намерения спрыгнуть.

Другие подробности происшествия устанавливаются. Мотивы сотрудника монастыря не известны.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пережившая изнасилование актриса Netfliх покончила с собой.