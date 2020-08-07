Пережившая изнасилование актриса Netfliх покончила с собой

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Алина Потёмкина
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Дейзи Коулмэн было всего 23 года.

Фото, видео: Instagram @photosbyeric,youngcattattoos; Facebook @melinda.coleman1

Актриса и модель Дейзи Коулмэн покончила с собой в возрасте 23 лет. Об этом в Facebook сообщила убитая горем мать знаменитости Милинда. По ее словам, ее дочь так и не смогла справиться с последствиями пережитого в 14 лет изнасилования.

«Моя дочь Кэтрин Дейзи Коулмэн покончила с собой сегодня вечером. Если вы видели сумасшедшие сообщения, это было потому, что я позвонила в полицию, чтобы проверить ее. Она была моей лучшей подругой и замечательной дочерью. Я не могу, но хотела бы взять на себя ее боль! Она так и не оправилась от того, что эти парни сделали с ней, и это просто нечестно. Моя девочка ушла», — написала женщина.

Facebook @melinda.coleman1

Дейзи Коулмэн пережила изнасилование в 14 лет. Трагедия случилась во время вечеринки в Миссури. После того, как над девушкой надругались, ее выбросили на улицу в одной футболке, хотя было холодно, отмечает «Экспресс газета». Дальше она пыталась справиться не только с травмой, но и с травлей в школе и социальных сетях.

Коулмэн посещала психолога и делала успехи, а также основала организацию SafeBAE, призванную предотвратить случаи насилия в средних и старших классах школы. В 2016 году компания Netflix выпустила документальный фильм «Одри и Дейзи», посвященный этому инциденту, где девушка приняла участие в съемках.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что внук Элвиса Пресли покончил с собой.

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