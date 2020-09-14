В крупном ДТП под Нальчиком пострадали 13 человек

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Марина Неруцких
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На федеральной трассе Р-217 столкнулись пассажирская «Газель» и Лада «Калина».

В крупном ДТП под Нальчиком пострадали 13 человек

Фото: www.globallookpress.com

В крупном ДТП под Нальчиком пострадали 13 человек. Как стало известно 5-tv.ru, на федеральной трассе Р-217 столкнулись пассажирская «Газель» и Лада «Калина».

По предварительной информации, из тринадцати пострадавших — восьмерым потребовалась госпитализация. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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