В крупном ДТП под Нальчиком пострадали 13 человек
На федеральной трассе Р-217 столкнулись пассажирская «Газель» и Лада «Калина».
Фото: www.globallookpress.com
В крупном ДТП под Нальчиком пострадали 13 человек. Как стало известно 5-tv.ru, на федеральной трассе Р-217 столкнулись пассажирская «Газель» и Лада «Калина».
По предварительной информации, из тринадцати пострадавших — восьмерым потребовалась госпитализация. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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