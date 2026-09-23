Думал, что виноват регби: врачи нашли у мужчины неожиданную причину боли в спине

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

После лечения пациент хочет вернуться в спорт.

Боль в спине помогла обнаружить рак у игрока в регби

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Mirror: мужчина списывал боль в спине на регби, но у него оказался рак

Житель Великобритании решил, что неприятные ощущения в спине связаны с многолетними занятиями спортом. Однако обследование выявило серьезное заболевание. Об этом сообщило Mirror.

Роб Хоулистон из Сассекса долгое время не придавал значения боли в спине, считая ее последствием 33 лет игры в регби. Однако позже выяснилось, что причиной симптомов стала почечно-клеточная карцинома.

Первые признаки появились в феврале. К марту 41-летний мужчину начало тошнить после еды, а к середине мая он потерял около 23 килограммов веса и прекратил заниматься регби.

В июне Роб обратился в Королевскую больницу принцессы в Сассексе после укуса собаки в области промежности. Из-за травмы у него увеличилось яичко, и врачи провели обследование, чтобы исключить рак яичка.

Во время проверки специалисты обнаружили расширенную вену за увеличенным яичком. По мнению врачей, это могло указывать на проблемы с почками, поэтому мужчине назначили дополнительное обследование.

Компьютерная томография показала крупную опухоль в левой почке. Позже медики диагностировали у Роба почечно-клеточный рак. Опухоль оказывала давление на органы брюшной полости, что, как предполагается, стало причиной тошноты и потери аппетита.

В июле мужчине удалили почку и опухоль. Однако врачи сообщили, что при таком типе заболевания средняя продолжительность жизни составляет около четырех лет. В конце сентября Роб должен начать курс иммунотерапии в больнице Брайтона.

«Я просто подумал: конечно, у меня болит спина, я играю в регби», — рассказал мужчина.

Ранее, в возрасте шести лет, Роб уже сталкивался с онкологическим заболеванием. Тогда у него обнаружили редкую опухоль — рабдомиосаркому в левом ухе.

Несмотря на новый диагноз, мужчина сохраняет оптимизм и рассчитывает на лечение. По его словам, он уже однажды справился с редким видом рака и намерен продолжать борьбу.

«Четыре года — это не так уж много, но я не собираюсь сдаваться. Однажды я победил очень редкий вид рака. Это тоже довольно редкий случай, и я одержу победу над ним снова», — заявил Роб.

Сейчас мужчина вместе с семьей готовится к дальнейшему лечению. Его супруга Ларисса и дети поддерживают его, а родственники помогли собрать деньги на семейную поездку в Диснейленд.

После операции Роб планирует вернуться к работе в октябре, а в будущем надеется снова выйти на поле для регби.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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