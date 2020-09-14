Дельтаплан упал на чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации, проходящем в Симферополе. Инцидент произошел утром 13 сентября в районе Юхариной балки, где проходило соревнование.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате происшествия пострадал 72-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина принимал участие в соревнованиях. Во время выполнения элемента классического стиля спортсмен попал во встречный поток воздуха и потерял управление дельтапланом. Падение произошло с высоты около 300 метров. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными травмами. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Известно, что петербуржец — кандидат в мастера спорта по планерному спорту.