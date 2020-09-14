Реки выходят из берегов, смывая машины и мосты в Приморье

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Подтоплены десятки населенных пунктов, в районах региона вводится режим ЧС.

Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru

В Приморье резко ухудшилась ситуация с паводками. Вода в Амуре поднялась уже на пять метров. Подтоплены десятки населенных пунктов, машины смывает с дорог.

В Хабаровском крае режим ЧС сегодня ввели в десяти районах. В селе Ленинское Еврейской автономной области не выдержала дамба. Вода размыла мост и дорогу. Эвакуированы десятки жителей. На помощь пришли военные. Они возводят временные укрепления.

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