Реки выходят из берегов, смывая машины и мосты в Приморье
Подтоплены десятки населенных пунктов, в районах региона вводится режим ЧС.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru
В Приморье резко ухудшилась ситуация с паводками. Вода в Амуре поднялась уже на пять метров. Подтоплены десятки населенных пунктов, машины смывает с дорог.
В Хабаровском крае режим ЧС сегодня ввели в десяти районах. В селе Ленинское Еврейской автономной области не выдержала дамба. Вода размыла мост и дорогу. Эвакуированы десятки жителей. На помощь пришли военные. Они возводят временные укрепления.
Читайте также
59%
-0.18 88.58
-0.10
Нашли ошибку?