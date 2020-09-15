С кем на самом деле встречается Брэд Питт и как на избранницу актера отреагировала Анжелина Джоли?

Брэд Питт больше не одинок! С кем встречается один из самых завидных холостяков мира? Какие тайны скрывает новая возлюбленная актера? Правда ли, что Дженнифер Энистон намерена вернуть Брэда Питта? И как отреагировала Анжелина Джоли на новый роман экс-супруга? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

Папарацци поймали Брэда Питта и немецкую модель Николь Потуральски, когда они отдыхали на юге Франции. Стало известно, что пара вместе уже больше девяти месяцев. Но как влюбленным удавалось так долго хранить отношения в тайне? Также выяснилось, что Николь Потуральски младше Брэда Питта на 29 лет!

«Кто-то не догулял в молодости и хочет еще, чтобы рядом была молоденькая цыпочка. Ну, можно понять», — высказала мнение Эвелина Бледанс.

«Мужчина, с одной стороны, пытается удержать молодость. С другой, напитаться энергией, в-третьих, окунуться в воспоминания», — поделился актер Александр Носик.

Общественность бурно обсуждает, на кого похожа новая возлюбленная Брэда Питта: одни считают, что она — копия Анжелины Джоли, другие сравнивают внешность модели с Дженнифер Энистон, Ириной Шейк и даже Юлией Барановской.

«Ну, она такая смесь Ирины Шейк, как все говорят. Да не знаю, симпатичная, она красотка. Она мне очень понравилась. Внешне — она секс ходячий», — сравнила Ксения Бородина.

«На Ирину Шейк похожа. На Юлю Барановскую стилем», — считает певица Согдиана.

Однако поклонников больше всего удивило другое: оказалось, что Николь Потуральски замужем, причем за другом Брэда Питта. Неужели актер разбил семью?

«У меня всегда был кто-то, в кого я влюблен, всегда, потому что я зависимый», — признался актер в интервью телеканалу CNN.

«Брэд, как всегда, вляпался. Я думала, это какой-то старый мужик, от которого она родила тысячу лет назад и как бы сейчас решила воскресить свои молодые годы, но оказывается… может там какая-то есть причина», — высказала мнение Бородина.

Немецкая модель почти десять лет состоит в браке с 68-летним ресторатором Роландом Мэри. Пара воспитывает семилетнего сына Эмиля. Сам Брэд познакомилась с Роландом в 2009-м — с тех пор актер и ресторатор дружат, более того, именно муж Потуральски представил актеру свою жену.

«Я старался избегать чувств, боли. Я обнаружил, что я все время ищу выход. Я полагаю, сложные чувства, не знаю, как описать, это может быть все, что угодно», — рассказал Брэд Питт.

Оказалось, Никол и ее муж практикуют свободные отношения. Сам Роланд никак не комментирует связь жены с актером, но расставаться с матерью своего ребенка пока что не собирается.

«Вполне возможно, что ее муж сам узнал об этих отношениях из таблоидов и просто, чтобы сохранить лицо сказал: „Знаете, у нас свободный брак, она может делать все, что хочет, она девушка молодая“. Мы должны понимать, что в 68 лет ты не хочешь особенно каких-то скандалов, какой-то драмы, особенно, если твоя жена гуляет с Голливудским актером, с кем ты тоже знаком, с кем у тебя хорошие отношения, он часто посещал ресторан мужа Николь» — прокомментировала ситуацию психолог Юлия Мухина.

Анжелина Джоли не осталась в стороне после совместных фото Брэда Питта и Николь Потуральски. Оказалось, актер пригласил свою молодую возлюбленную в шикарный особняк, в котором в 2014-м он сыграл свадьбу с Джоли.

«Энджи в ярости и совершенно ошеломлена, что Брэд мог поступить так низко», — заявил источник издания The Mirror.

«Приглашая Николь в поместье, где они с Анджелиной когда-то сыграли свадьбу, Брэд прекрасно понимал, как может отреагировать его бывшая жена. Но ему просто безразлично, если Анжелина обрушится на него с гневом по этому поводу. Он почти уверен, что именно так и будет», — поделился инсайдер с еженедельником Us Weekly.

Отношения Анжелины и Брэда до сих пор остаются напряженными. Недавно актриса попросила отстранить судью, который занимался делами об опекунстве. А теперь стало известно, что Джоли запретила навещать детей родителям Питта.

«Я сфокусирована на своих детях, я сфокусирована на том, как нам пройти через все это», — рассказала актриса в интервью BBC News.

Пока голливудская звезда пытается получить полную опеку над детьми, Брэд Питт занимается своей личной жизнью. Он даже наладил отношения со своей первой женой Дженнифер Энистон, которую бросил ради Джоли.

«Он извинился за все. После их беседы все обиды и боль, которые Энистон подавляла в себе долгие годы, вылезли наружу, она расплакалась. Ее переполняли эмоции!» — рассказал инсайдер изданию InTouchWeekly о ситуации с примирением бывших супругов.

Похоже, Энистон не просто простила бывшего мужа, а даже намерена его вернуть. Бывшие возлюбленные уже отдыхали вместе в Мексике, а после в Италии. Кстати, поездку в Европу экс-супругам организовал их лучший друг — Джордж Клуни, который тоже хочет воссоединения своих друзей.

«Мой психологический прогноз заключается в том, что, конечно, Брэд Питт осознает свои ошибки в выборе партнерш и вернется к Дженнифер Энистон», — спрогнозировала психолог Мухина.

Бывшим влюбленным не удается скрывать свою чувства друг к другу: на кинопремии Дженнифер расплакалась во время речи Брэда, а он не открывал взгляда от экрана, пока Энистон благодарила коллег за награду. После церемонии актеры встретились и не выпускали друг друга из объятий.

Подруга актрисы рассказала, что у Энистон ест план, как вернуть Питта. Ради Брэда Дженнифер села на строгую голливудскую диету и зачастила в салоны красоты. Видимо, Дженн решила сразить бывшего мужа наповал.

«Я не была некрасивой, я просто становилась собой», — рассказала Энистон в интервью журналу InStyle.

Ожидается, что экс-супруги снимутся вместе в романтической комедии. А может быть на съемках между ними вновь вспыхнет искра? Поклонники не теряют надежду, что на этот раз их отношения закончатся хэппи-эндом.