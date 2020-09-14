Состояние блогера значительно улучшилось.

Навального отключили от аппарата ИВЛ

Фото: Instagram @navalny

Алексею Навальному стало настолько лучше, что немецкие врачи полностью отключили его аппарата искусственной вентиляции легких. 44-летний блогер может даже периодически вставать с кровати, об этом сообщается в соответствующем заявлении медиков клиники Charite, где находится Навальный, пишет ТАСС. Специалисты также отмечают, что россиянин становится «все более подвижным».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу несколько западных лабораторий «подтвердили» якобы наличие «Новичка» в пробах Навального.

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