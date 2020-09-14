Еще две европейские лаборатории «подтвердили» якобы наличие боевого нервно-паралитического отравляющего вещества группы «Новичок» в пробах Алексея Навального. Как сообщил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, федеральное правительство обратилось к французским и шведским партнерам с просьбой провести независимую экспертизу анализов блогера.

«Правительство ФРГ попросило других европейских партнеров провести независимую перепроверку выводов германских специалистов на основе повторных проб господина Навального. Получены результаты этой проверки, проведенной спецлабораториями во Франции и Швеции, и они подтверждают данные Германии», — заявил Штеффен Зайберт.

Представитель германского кабмина добавил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) также получила пробы Алексея Навального и проводит перепроверку данных германского правительства.

Правительство Германии 2 сентября заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако, ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, нет конкретики.

Между тем создатель «Новичка» доктор химических наук Леонид Ринк в интервью «Известиям» заявил, что если бы Навальный действительно был отравлен «Новичком», то последствия этого проявились бы еще в России. По словам профессора, яд действует очень быстро. Ринк рассказал, что «вообще этого дела бы не было, так как он был бы на кладбище». Также ученый отверг версию о том, что Навальный мог быть «отравлен» малой дозой вещества.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто отравил Алексея Навального.