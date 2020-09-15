Отельеры и рестораторы выступили против обеззараживателей воздуха от COVID-19
Обязательное требование к так называемому кварцеванию по их словам просто бесполезно.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lee Jae-Won; 5-tv.ru
Владельцы магазинов, кафе и отелей попросили правительство и Роспотребнадзор — смягчить антикоронавирусные требования. Конкретно отменить обязательное требование об установке приборов обеззараживания воздуха на объектах торговли и оказания услуг. Рециркуляторы в принципе простые устройства — это кварцевые лапмы в защитной коробке, плюс вентилятор, чтобы воздух гонять. До COVID-19 их ставили в основном больницах, сейчас — повсеместно.
Отельеры и торговцы считают, что им ставить обеззараживатели как микроскопом гвозди заколачивать — неэффективно и дорого. В среднем один аппарат идет на 25 квадратов. В приличном магазине или ресторане их нужно 3-4, а на каком-нибудь складе-магазине — десятки. А там своя вытяжка и люди ходят туда-сюда. Мнения экспертов разделились — одни указывают, что кварцевание делают с начала 20 века, ультрафиолет убивает до 99% всех известных микробов и грибков в воздухе. Нj, исследований по конкретно коронавирусу еще не было. В Роспотребнадзоре начали думать над предложением.
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