Отельеры и рестораторы выступили против обеззараживателей воздуха от COVID-19

Эфирная новость 50

Обязательное требование к так называемому кварцеванию по их словам просто бесполезно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lee Jae-Won; 5-tv.ru

Владельцы магазинов, кафе и отелей попросили правительство и Роспотребнадзор — смягчить антикоронавирусные требования. Конкретно отменить обязательное требование об установке приборов обеззараживания воздуха на объектах торговли и оказания услуг. Рециркуляторы в принципе простые устройства — это кварцевые лапмы в защитной коробке, плюс вентилятор, чтобы воздух гонять. До COVID-19 их ставили в основном больницах, сейчас — повсеместно.

Отельеры и торговцы считают, что им ставить обеззараживатели как микроскопом гвозди заколачивать — неэффективно и дорого. В среднем один аппарат идет на 25 квадратов. В приличном магазине или ресторане их нужно 3-4, а на каком-нибудь складе-магазине — десятки. А там своя вытяжка и люди ходят туда-сюда. Мнения экспертов разделились — одни указывают, что кварцевание делают с начала 20 века, ультрафиолет убивает до 99% всех известных микробов и грибков в воздухе. Нj, исследований по конкретно коронавирусу еще не было. В Роспотребнадзоре начали думать над предложением.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.71
-0.18 88.58
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:01
Как быстро и просто сложить футболки? Проверяем популярные лайфхаки
6:49
«Перешли рамки разумного» — Лавров прокомментировал ситуацию с Навальным
6:39
Звезда «Уральских пельменей» поделилась опытом общения с мужчинами
6:11
Как экономить на коммунальных платежах?
6:00
Вакцина «Спутник V» поступила в регионы РФ
5:34
Отельеры и рестораторы выступили против обеззараживателей воздуха от COVID-19

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
«На себя не похожа»: Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок