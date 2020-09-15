Капитальное дело: главный финансист Выборга подозревается в хищении 700 миллионов рублей

Городской суд приграничного Выборга отправил в СИЗО Александра Болучевского. Бывший глава комитета по финансам подозревается в мошенничестве на 700 миллионов рублей. Это примерно годовой бюджет всего Выборга. По версии следствия, суммы списывались на фиктивный ремонт зданий.

«Известия» неоднократно рассказывали о чудовищном состоянии домов в Выборге. Местной администрации критика не нравилась, грозили судами. Теперь связь между руководством муниципалитета и разрухой — дело следствия. Сергей Лесков увидел капитальные доказательства.

Без привычного галстука и делового костюма, в спортивных кроссовках, и наручниках на запястьях Александр Болучевский понуро бредет по коридору. После недолгого заседания суд оставляет пока еще главного финансиста города за решеткой на два месяца. Чиновника подозревают в особо крупных махинациях с местным бюджетом. Деньги предназначенные на ремонт городских зданий он складывал, себе в карман.

Это здание построили почти 70 лет назад. В разное время здесь располагался городской суд Выборга, служба судебных приставов. После очередной реконструкции должна была открыться новая школа. Но все сроки давно вышли, а бесконечный ремонт продолжается.

Трещины на фасаде, обвалившая штукатурка и даже кусты на карнизе. Это — трехэтажный особняк местного комитета образования. Ремонт здесь тоже продолжается. Хотя по бумагам оба объекта капитально отремонтировали и сдали в эксплуатацию еще год назад.

Оба здания теперь фигурируют в уголовном деле. Следователи выясняют куда исчезли семьсот миллионов рублей выделенные на реконструкцию. Дома при обыске у руководителя финансового комитета Выборга обнаружили пачки с деньгами. Тринадцать миллионов рублей наличными. Чиновнику уже предъявили обвинения в мошенничестве

О фигуранте уголовного дела известно немного. Мужчине 38 лет, женат. Судя по фото из соцсетей любит рыбалку, охоту, играет в хоккей. На должность главы комитета был назначен чуть больше года назад. До этого несколько лет был заместителем главного финансиста города. В Администрации Выборгского района комментировать ситуацию не стали, хотя известно, что факт хищений выявила именно внутренняя проверка.

О том, что в Выборге большие проблемы с состоянием жилого фонда известно не первый год. Многие из зданий построены еще в XVII веке и буквально рассыпаются на глазах. Сырость в подвалах, прогнившие крыши, потрескавшиеся стены. По всему городу десятки домов ждут капитального ремонта. В том числе памятники архитектуры.

Об их плачевном состоянии и по сути бездействии местной власти мы не раз рассказывали в выпусках новостей. Чиновники обижались, заверяли что никаких нарушений нет. И даже грозили нам судебным процессом. И вот теперь выяснилось: вопросы к тому, как в Выборге ремонтируют жилой фонд есть не только у нас, общественников и местных жителей. Но и у следственного комитета.

Судя по схеме вывода денег чиновник вообще ничего не боялся. На бумаге готовились сметы, проектная документация, подписывались акты выполненных работ. Но на деле на объекты даже для видимости нога строителей не ступала. Однако якобы выполненные услуги оплачивались в полной мере. Деньги переводили на подконтрольных счета фирм однодневок. Их владельцев сейчас активно разыскивают.