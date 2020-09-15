В Петербурге бывший чиновник ударил женщину шилом посреди улицы

Бывший сотрудник комитета по молодежной политике и связям с общественностью правительства Петербурга ударил женщину шилом в шею посреди улицы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 14 сентября на Среднем проспекте Васильевского острова.

Детали произошедшего полицейским рассказала девушка-очевидец. По ее словам, неизвестный мужчина по невыясненным причинам выхватил шило и ранил им женщину, после чего скрылся. Спустя три часа стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за мошенничество и незаконное хранение оружия 45-летний бывший чиновник.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Он водворен в ИВС. Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве ревнивый муж жестоко зарезал жену посреди улицы.