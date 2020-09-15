В Петербурге бывший чиновник ударил женщину шилом посреди улицы

|
Василий Заика
38

Вопиющий инцидент произошел ночью 14 сентября на Среднем проспекте Васильевского острова.

В Петербурге бывший чиновник ударил женщину шилом посреди улицы

Фото: Известия / Алексей Майшев

Бывший сотрудник комитета по молодежной политике и связям с общественностью правительства Петербурга ударил женщину шилом в шею посреди улицы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 14 сентября на Среднем проспекте Васильевского острова.

Детали произошедшего полицейским рассказала девушка-очевидец. По ее словам, неизвестный мужчина по невыясненным причинам выхватил шило и ранил им женщину, после чего скрылся. Спустя три часа стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за мошенничество и незаконное хранение оружия 45-летний бывший чиновник.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Он водворен в ИВС. Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве ревнивый муж жестоко зарезал жену посреди улицы.

+9° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.71
-0.18 88.58
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:58
Врачи центра «СОГАЗ» в Геленджике прооперировали пациентку во время научно-практической конференции
9:50
Миссия «Венера-Д»: ученые проверят теорию о признаках жизни в атмосфере планеты
9:39
Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат
9:28
Тест: Какое домашнее животное вам завести?
9:25
Уже не секрет: Варнава и Молочников вместе прошлись по красной дорожке «Кинотавра»
9:21
В Петербурге бывший чиновник ударил женщину шилом посреди улицы

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Юлия Волкова из «Тату» показала повзрослевшую дочь — видео
«На себя не похожа»: Ани Лорак изменилась до неузнаваемости

Новости Lentainform

Загрузка...