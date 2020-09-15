Опасность внутри: какие съедобные грибы нельзя собирать

Даже съедобные грибы способны оказывать токсическое воздействие на организм человека. Об этом рассказал в беседе с радио Sputnik миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Ранняя осень считается традиционной порой сбора грибов: теплая погода в сочетании с влажностью после дождей создают идеальную среду для их роста. Быстрое «взросление» даров леса на руку грибникам и одновременно чревато неприятными последними для едоков.

По словам Вишневского, по мере роста и раскрытия шляпок грибы накапливают лекарственные свойства. С этой точки зрения старые представители природного царства полезнее молодых. Но в пищу все же лучше употреблять молодые грибы съедобных видов, а трухлявых следует избегать.

«Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб», — уточнил эксперт.

Опытному грибнику не придет в голову собирать неказистые и червивые грибы. Некоторые же осмеливаются на такой шаг в случаях, когда шляпка или ножка проедены лишь частично. Добытчики забирают их домой, где кладут в соленую воду, чтобы избавиться от паразитов и их личинок. Но, по словам миколога, этот метод не делает их пригодными для употребления в пищу.

«Потенциальную угрозу представляют не сами личинки в грибах, а их выделения. Они остаются в прогрызенных ходах внутри гриба. После там начинают селиться плесень, бактерии, одноклеточные патогенные организмы и так далее. Даже если удастся выгнать самих личинок, от выделений внутри грибов не избавиться», — уточнил Вишневский.

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