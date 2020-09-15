Аварийные дамбы в Еврейской автономной области могут разрушиться в любой момент

Экстренную эвакуацию пришлось проводить сегодня в затопленных районах Еврейской автономной области. Уровень воды в Амуре и его притоках подошел к критическим отметкам — под угрозой десятки населенных пунктов. Местные жители и военные срочно укрепляют дамбы. Сами сооружения, как выяснилось, в аварийном состоянии.

Объекты толком не обслуживали, поэтому рухнувшая дамба в селе Ленинское может оказаться лишь первой из многих. Денис Кулага следит за развитием событий.