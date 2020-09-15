Патрушев обсудил с коллегами по ШОС вопросы безопасности и борьбу с терроризмом

Эфирная новость 30

Секретарь Совбеза РФ отметил, что страны-участницы в условиях пандемии достойно прошли проверку на прочность глобальной политической и экономической систем.

Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru

Пандемия стала проверкой на прочность для глобальной политики и экономки. И страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошли ее достойно. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В режиме видеоконференции он провел встречу с коллегами по международной организации.

«Нужно сообща подумать о том, какие уроки можно вынести для развития сотрудничества в рамках организации, в том числе в области обеспечения биологической безопасности», — сказал секретарь Совета безопасности РФ.

Так же на встрече представители стран ШОС обсудили совместную борьбу с терроризмом.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
75.19
0.48 89.36
0.78
Жена всегда под номером два: ТОП-4 маменькиных сынков по знаку зодиака

Последние новости

16:08
Президент Австрии против блокировки «Северного потока — 2» из-за Навального
15:58
Секунды на спасение: Школьник вытащил тонущего друга из горной реки в Карачаево-Черкесии
15:46
Вдову и тяжело больную дочь Баталова «обчистили» до копейки
15:39
«Позорище и фальшь»: Волочкова о свадьбе своего бывшего мужа
15:19
Патрушев обсудил с коллегами по ШОС вопросы безопасности и борьбу с терроризмом
15:10
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви

Сейчас читают

Первое фото Алексея Навального из берлинской клиники Charite
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Какую женщину мужчина никогда не бросит? — мнение психолога

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок