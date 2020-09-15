Патрушев обсудил с коллегами по ШОС вопросы безопасности и борьбу с терроризмом

Пандемия стала проверкой на прочность для глобальной политики и экономки. И страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошли ее достойно. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В режиме видеоконференции он провел встречу с коллегами по международной организации.

«Нужно сообща подумать о том, какие уроки можно вынести для развития сотрудничества в рамках организации, в том числе в области обеспечения биологической безопасности», — сказал секретарь Совета безопасности РФ.

Так же на встрече представители стран ШОС обсудили совместную борьбу с терроризмом.