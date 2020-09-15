Патрушев обсудил с коллегами по ШОС вопросы безопасности и борьбу с терроризмом
Секретарь Совбеза РФ отметил, что страны-участницы в условиях пандемии достойно прошли проверку на прочность глобальной политической и экономической систем.
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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru
Пандемия стала проверкой на прочность для глобальной политики и экономки. И страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошли ее достойно. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В режиме видеоконференции он провел встречу с коллегами по международной организации.
«Нужно сообща подумать о том, какие уроки можно вынести для развития сотрудничества в рамках организации, в том числе в области обеспечения биологической безопасности», — сказал секретарь Совета безопасности РФ.
Так же на встрече представители стран ШОС обсудили совместную борьбу с терроризмом.
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