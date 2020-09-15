Госдума РФ открыла осеннюю сессию
Законодательное обеспечение поправок к Конституции будет одним из приоритетов работы депутатов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda; 5-tv.ru
Депутаты Госдумы сегодня собрались на первое заседание осенней сессии. На повестке — рассмотрение около сотни законопроектов, связанных с реализацией новых норм Конституции, в частности о правительстве и Госсовете. Около 40 документов будут рассмотрены уже в эту сессию.
Традиционно депутаты начнут работу и над главным финансовым документом страны на следующие три года. Бюджет сохранит свою социальную направленность и будет ориентирован на восстановление экономики после пандемии. Также народные избранники рассмотрят ужесточение наказания для «черных коллекторов» и продление «дачной амнистии».
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