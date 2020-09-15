«Позорище и фальшь»: Волочкова о свадьбе своего бывшего мужа

Бывший гражданский муж Анастасии Волочковой — Игорь Вдовин сделал предложение своей нынешней спутнице телеведущей Елене Николаевой. Мимо такого события не могли пройти СМИ, фанаты, а главное сама «балерина всея Руси».

В своем микроблоге Instagram Волочкова оставила гневную тираду в адрес бывшего возлюбленного и отца ее ребенка. Звезда не поскупилась на громкие заявления в адрес экс-супруга и нарочито подчеркнула свои «успехи» в личной жизни.

Вдовина она назвала альфонсом и обвинила в пиаре на своем имени. Кроме того, не забыла подчеркнуть факт воровства у нее трех миллионов долларов, на которые он якобы «живет и содержит все свои семьи». Процесс по делу о «похищенных» деньгах против Вдовина этим летом Волочкова выиграла в суде.

«С первых дней нашего знакомства мой „бывший муж“ постоянно брал у меня в долг огромные суммы денег (от 600 тысяч долларов до миллиона). На них он жил», — написала Волочкова.

Также балерину возмутил тот факт, что ее имя до сих пор ассоциируют с экс-супругом и любыми его новыми отношениями.

«Почему не берут комментарии у молодоженов? Или без привязки к моему имени они никому не интересны? Видимо да. Это позорище, фальшь, лицемерие, и дешевую игру я комментировать не стану», — заявила знаменитость.

Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин прожили в гражданском браке несколько лет. Несмотря на роскошную свадьбу, официально брак зарегистрирован не был. В этом союзе Анастасия родила дочь Ариадну, которая живет отдельно от матери. Более того, с невестой отца у девочки сложились близкие и доверительные отношения. Тогда как, Волочкову часто обвиняют в том, что она недостаточно хорошо заботится о дочке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Анастасия Волочкова интриговала общественность грядущей свадьбой.