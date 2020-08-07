Мачеха Ариадны Волочковой показывает пример идеальных отношений с падчерицей

|
Алиса Старжевская
71

Дочь знаменитой балерины и новая возлюбленная ее отца демонстрируют полную идиллию.

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @ariadna_volochkova

Отношения мачехи и падчерицы идут вразрез с известными примерами из сказок, они сложились довольно доверительными и близкими. Поклонники считают, что ведущая утренних программ на ТВ куда более положительно влияет на девочку, чем скандально известная мать — сообщают «Дни.ру»

Ариадна и Елена проводят много времени вместе и делятся совместными снимками с фолловерами. Под одним из таких, опубликованным на странице девочки, Николаева оставила комментарий «Обожаю тебя, солнышко», чем растрогала фанатов и подтвердила статус идеальной мачехи.

Instagram @ariadna_volochkova

Счастливые отношения дочери с новой пассией отца часто ставят в укор балерине. Подписчики обвиняют Волочкову в том, что она недостаточно хорошо заботится о девочке, а в социальных сетях чаще публикует фотографии с прислугой и звездными друзьями, чем с 14-летней Ариадной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери

Читайте также

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
73.04
-0.24 86.62
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
Правоохранители ищут участников водной прогулки, где с теплохода выпал ребенок
14:46
Дональд Трамп официально запретил TikTok в США
14:40
Лобода в ослепительном экстремальном мини отдыхает заграницей — фото
14:31
Человек с другим лицом: Что такое дипфейк и чем он опасен?
14:30
Бундестаг возмутился санкциям США по «Северному потоку — 2»
14:18
«Приворожила»: первая жена Кузьмина обвинила Пугачеву в колдовстве

Сейчас читают

Как спустя 16 лет выглядят участники «золотого» состава «Дома-2»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок