Мачеха Ариадны Волочковой показывает пример идеальных отношений с падчерицей
Дочь знаменитой балерины и новая возлюбленная ее отца демонстрируют полную идиллию.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @ariadna_volochkova
Отношения мачехи и падчерицы идут вразрез с известными примерами из сказок, они сложились довольно доверительными и близкими. Поклонники считают, что ведущая утренних программ на ТВ куда более положительно влияет на девочку, чем скандально известная мать — сообщают «Дни.ру»
Ариадна и Елена проводят много времени вместе и делятся совместными снимками с фолловерами. Под одним из таких, опубликованным на странице девочки, Николаева оставила комментарий «Обожаю тебя, солнышко», чем растрогала фанатов и подтвердила статус идеальной мачехи.
Счастливые отношения дочери с новой пассией отца часто ставят в укор балерине. Подписчики обвиняют Волочкову в том, что она недостаточно хорошо заботится о девочке, а в социальных сетях чаще публикует фотографии с прислугой и звездными друзьями, чем с 14-летней Ариадной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери
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