Мачеха Ариадны Волочковой показывает пример идеальных отношений с падчерицей

Отношения мачехи и падчерицы идут вразрез с известными примерами из сказок, они сложились довольно доверительными и близкими. Поклонники считают, что ведущая утренних программ на ТВ куда более положительно влияет на девочку, чем скандально известная мать — сообщают «Дни.ру»

Ариадна и Елена проводят много времени вместе и делятся совместными снимками с фолловерами. Под одним из таких, опубликованным на странице девочки, Николаева оставила комментарий «Обожаю тебя, солнышко», чем растрогала фанатов и подтвердила статус идеальной мачехи.

Instagram @ariadna_volochkova

Счастливые отношения дочери с новой пассией отца часто ставят в укор балерине. Подписчики обвиняют Волочкову в том, что она недостаточно хорошо заботится о девочке, а в социальных сетях чаще публикует фотографии с прислугой и звездными друзьями, чем с 14-летней Ариадной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери