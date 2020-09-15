ТОП-менеджеры МИЦ «Известия» вошли в рейтинг лучших менеджеров России — 2020

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Виктория Андреева
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Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин третий год подряд входит в «ТОП-1000 российских менеджеров» в категории «Высшие руководители».

ТОП-менеджеры МИЦ «Известия» вошли в рейтинг лучших менеджеров России — 2020

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

Ведущие менеджеры МИЦ «Известия» и «Национальной Медиа Группы» (НМГ) заняли 12 мест в ТОПе лучших менеджеров России в 2020 году. При этом генеральный директор  МИЦ «Известия» Владимир Тюлин уже третий год подряд входит в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» в категории «Высшие руководители».

Одной из лучших в номинации «Директора по общественным и корпоративным связям» стала пресс-секретарь МИЦ «Известия» Елена Кучина. Второй год подряд в список лидеров категории «Коммерческих директоров» включают директора департамента партнерских проектов компании Марию Гандрабуру.

Наивысшую оценку за свою деятельность получили генеральный директор НМГ Ольга Паскина, ее первый заместитель Елена Верман и заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям Алексей Янчишин. А в категории «Высшие руководители» также представлен генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. Вошла в ТОП лучших менеджеров России 2020 года и заместитель генерального директора Пятого канала Марина Белова.

Ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится с 2001 года. Результаты традиционно публикует газета «КоммерсантЪ». Главная цель проекта — объективная оценка профессионализма россиян, трудящихся на руководящих должностях в сфере медиабизнеса. При этом особое внимание уделяется личным заслугам каждого работника, а не компании в целом.

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