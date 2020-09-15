Дрифт под «красный» сигнал светофора лишил двоих петербуржцев элитных иномарок

В Петербурге уточняют обстоятельства ДТП, которое претендует на звание самой дорогой аварии года в Северной столице.

На тихой улице в спальном районе красный Ferrari редкой модели протаранил эксклюзивный BMW. Выяснилось, что оба автомобиля были, что называется «заряжены», их владельцы любители скорости и дрифта, но мигающий желтый сыграл злую шутку.

По крайней мере в ближайшее время на дорогах Петербурга будет поспокойнее — пришел к выводу Артур Ломидзе.