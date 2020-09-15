Дрифт под «красный» сигнал светофора лишил двоих петербуржцев элитных иномарок

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В спальном районе Петербурга красный Ferrari редкой модели протаранил эксклюзивный BMW.

Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

В Петербурге уточняют обстоятельства ДТП, которое претендует на звание самой дорогой аварии года в Северной столице.

На тихой улице в спальном районе красный Ferrari редкой модели протаранил эксклюзивный BMW. Выяснилось, что оба автомобиля были, что называется «заряжены», их владельцы любители скорости и дрифта, но мигающий желтый сыграл злую шутку.

По крайней мере в ближайшее время на дорогах Петербурга будет поспокойнее — пришел к выводу Артур Ломидзе.

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