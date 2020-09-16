Шесть школьников госпитализированы после столкновения автобуса и поезда

После столкновения ранним утром на железнодорожном переезде в новозеландском городе Пальмерстон-Норт школьного автобуса и поезда госпитализировано шестеро детей. Сообщает One News.

В целом, по оценкам местных властей, ранения получили около 40 человек. У них диагностированы травмы от легких до средней степени. Известно, что спасатели деблокировали из автобуса одного человека. О его состоянии не сообщается.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, которые должны выяснить причины произошедшего. Отмечается, что переезд оборудован всеми необходимыми сигналами, которые находились в исправном состоянии.