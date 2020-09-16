Решетова осталась жить в роскошной квартире Тимати, а он съехал

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Анастасия Шадская
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Пара рассталась всего несколько дней назад.

Решетова осталась жить в роскошной квартире Тимати, а он съехал

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Рэпер Тимати оставил свой трехэтажный пентхаус в элитной высотке на Шаболовке модели Анастасии Решетовой после расставания. Тем, кто переживал за судьбу девушки и ее сына от артиста, больше могут не волноваться, пишет сайт KP.RU.

В этой квартире с собственным выходом на крышу Решетова счастливо жила вместе с возлюбленным, теперь останется там без него. Впрочем, распоряжаться судьбой этой недвижимости она не сможет. Официальным владельцем квартиры Тимати записал Ратмира Юнусова — их 11-месячного сына.

Несмотря на пять лет вместе, отношения между Анастасией и Тимати не были зарегистрированы. Таким образом, 24-летняя девушка  не может требовать раздела имущества. Впрочем, в накладе она не останется — рэпер обещал взять на себя содержание юного наследника и обеспечить его всем необходимым.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Кромке того, за годы вместе Решетова из обычной модели стала обладательницей собственного бизнеса — дорогого салона красоты (открыть его помог Тимати — Прим. ред.). Она выпускает продукцию под своим именем, участвует в съемках, а также ведет популярный блог в Instagram. Есть информация, что реклама в ее аккаунте может стоить до 100 тысяч рублей.

Сейчас пара уделяет много внимания работе. В свободное время они общаются с малышом. Напомним, что при расставании Решетова обещала растить его уважении и любви к Тимати. Поговаривали, что мать рэпера Симона хотела забрать внука на воспитание, но этого не случилось.

Ранее 5-tv.ru писал, как фанаты заподозрили Тимати и Решетову в примирении.

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