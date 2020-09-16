Хабаровск готовится к эвакуации: Амур достиг критической массы
Ожидается, что вода в реке в течение суток поднимется выше шести метров.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru
Хабаровск готовится к сильному наводнению. Амур только за последние часы поднялся еще почти на 20 сантиметров, превысив опасную отметку.
В краевом центре усиливают группировку спасатели. В городе возводят дополнительные дамбы. В зонах подтопления отключают электрические подстанции. Жителям частных домов рекомендуют подготовиться к эвакуации. Пик паводка ожидается завтра. Вода в реке поднимется выше шести метров.
Между тем, в Еврейской автономной области оценивают ущерб, нанесенный паводками. Из-за резкого подъема реки там прорвало дамбу. Вода хлынула в населенные пункты.
Так сейчас выглядит село Ленинское наиболее пострадавшее от разлива реки. Дороги под водой, легковые машины проехать уже не могут, затоплена и большая часть населенного пункта. К этому часу защитное сооружение удалось восстановить. Военные, спасатели и волонтеры помогают местным жителям — поднимают мебель на чердаки и переносят имущество в более безопасные места. А на территориях, откуда вода уже ушла, военные восстанавливают ограждения и уличные постройки. Всего в ликвидации последствий паводка принимают участие более семисот человек.
Читайте также
77%
0.48 89.36
0.78
Нашли ошибку?