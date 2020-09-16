Хабаровск готовится к эвакуации: Амур достиг критической массы

Хабаровск готовится к сильному наводнению. Амур только за последние часы поднялся еще почти на 20 сантиметров, превысив опасную отметку.

В краевом центре усиливают группировку спасатели. В городе возводят дополнительные дамбы. В зонах подтопления отключают электрические подстанции. Жителям частных домов рекомендуют подготовиться к эвакуации. Пик паводка ожидается завтра. Вода в реке поднимется выше шести метров.

Между тем, в Еврейской автономной области оценивают ущерб, нанесенный паводками. Из-за резкого подъема реки там прорвало дамбу. Вода хлынула в населенные пункты.

Так сейчас выглядит село Ленинское наиболее пострадавшее от разлива реки. Дороги под водой, легковые машины проехать уже не могут, затоплена и большая часть населенного пункта. К этому часу защитное сооружение удалось восстановить. Военные, спасатели и волонтеры помогают местным жителям — поднимают мебель на чердаки и переносят имущество в более безопасные места. А на территориях, откуда вода уже ушла, военные восстанавливают ограждения и уличные постройки. Всего в ликвидации последствий паводка принимают участие более семисот человек.